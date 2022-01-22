الصحة اللبنانية : 5596 إصابة كورونا جديدة و 14 حالة وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 22 2022 - 20:22

الصحة اللبنانية : 5596 إصابة كورونا جديدة و 14 حالة وفاة خلال 24 ساعة

منذ 1 ساعة 22 January، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح