التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت محلة انفاق المطار ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2022 - 13:58

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت محلة انفاق المطار ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير

منذ 18 mins 22 January، 2022
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