“ملتقى عكار المقاوم” اطلق حملة تشجير في تكريت بدعم من “مؤسسة جهاد البناء”

اطلق “ملتقى عكار المقاوم” وبدعم من “مؤسسة جهاد البناء” حملة تشجيير في بلدة تكريت بحضور مدير بيروت وجبل لبنان والشمال الشيخ حسين دلال، واعضاء ملتقى “عكار المقاوم”.

دلال

وأعلن دلال انه “تم حتى الان توزيع 28 الف شجرة مثمرة وحرجية في محافظة عكار”، وقال: “اليوم مع ملتقى عكار المقاوم نطلق حملة تشجير في بلدة تكريت والتي سيتبعها العديد من حملات التشجير الاخرى بعدد من قرى وبلدات عكار خلال الفترة القادمة”.

وختم:”حملاتنا تهدف الى استعادة الغطاء الاخضر في عكار وعلى مساحة الوطن كي يبقى لبنان اخضر ونعيش فيه بأمن وامان وطبيعة ساحرة” .

طالب

بدوره رحب سفيان طالب بإسم “ملتقى عكار المقاوم” بالشيخ دلال و”مؤسسة جهاد البناء” “في عكار ارض المقاومة نحن دائما نعتز بهذا الخط الذي تربينا عليه”. واعتبر ان “هذه الشجرة هي عربون محبة كي نتمسك جميعا بالارض، وكما ان للاشجار جذور مثبتة بالارض نحن ايضا في عكار جذورنا ثابتة”.

واضاف : “الشجرة المثمرة عندما تثمر وتعطي تنحني تواضعا بثمرها وهكذا هي مؤسسة جهاد البناء التي تقدم وتعطي دون منة وبتواضع، وهي تشكر على هذا التواضع وما تقدمه من دعم لأهلنا في عكار” .

وتابع:” اصالة عكار في مقاومتها وهذا هي عكار ونحن كملتقى عكار المقاوم نرحب بكل مؤسسة تمد يدها الى عكار وتكون سندا لهذه المنطقة المهملة و المحرومة”.

ووجه الطالب الشكر لمؤسسة جهاد البناء على كل ما تقدمه من عطاء في محافظة عكار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام