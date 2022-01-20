اليمن: طيران العدوان اعتدى على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة

شنت طائرات العدوان الأمريكي الإماراتي السعودي على اليمن الخميس عدة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، حيث استهدفت المنشئات والاحياء السكنية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان استهدف في الساعات الاولى من اليوم الخميس محيط مطار صنعاء الدولي ومنطقة القيادة بمديرية التحرير وسط العاصمة كما استهدف مدينة الحديدة”.

وأشار المصدر إلى أن “الطيران الأمريكي الإماراتي المعادي شن غارتين على محيط مطار صنعاء الدولي لترتفع عدد الغارات خلال الساعات القليلة الماضية على محيط المطار الى خمس غارات”.

وتابع المصدر “كما استهدف طيران العدوان منطقة القيادة الاهلة بالسكان بمديرية التحرير وسط العاصمة”، واضاف انه “في الحديدة شن طيران العدوان اربع غارات على المدينة وسط تحليق مستمر حتى اللحظة”.

المصدر: موقع انصار الله