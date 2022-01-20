ميقاتي: تعاود حكومتنا الاسبوع المقبل جلساتها لدرس الموازنة العامة وإقرارها

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال رعايته إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام في السرايا الخميس “تعاود حكومتنا الاسبوع المقبل جلساتها لدرس الموازنة العامة وإقرارها وهي محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة”.

وتابع ميقاتي “نشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود”، واضاف “لا ننسى أن أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابية التي سنعمل أيضا على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعالية وشفافية”.

واعتبر ميقاتي ان “إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام يأتي منسجما مع تطلعات حكومتنا الاصلاحية التي نص عليها بيانها الوزاري”، وتابع “هذه التطلعات التي انبثقت أولا من ارادتنا الذاتية ورغبة المجتمع اللبناني بالإصلاح، وتناغمت ثانيا مع توصيات الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء”.

وأكد ميقاتي انه “بتكاتف الجهود على المستوى الوطني، يمكن أن ننقل لبنان إلى بر الأمان لناحية إعادة الثقة بعمل المؤسسات وتوفير بيئة حاضنة للأعمال واستقطاب المستثمرين وتعزيز الشفافية عملا لا قولا، من أجل وضع لبنان مجددا على خارطة النمو الاقتصادي والتطور والازدهار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام