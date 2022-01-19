الكرملين يرحب باقتراح أردوغان جمع نظيريه الروسي والأوكراني إلى طاولة واحدة في أنقرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 12:52

الكرملين يرحب باقتراح أردوغان جمع نظيريه الروسي والأوكراني إلى طاولة واحدة في أنقرة

منذ 21 mins 19 January، 2022
أردوغان
تركيا - عربي وإقليمي

علّق الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جمع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى طاولة واحدة في أنقرة، قائلاً “يرحب بجهود أي دولة بإمكانها المساعدة في تسوية الوضع في أوكرانيا”، مضيفا أن “الخلافات الرئيسية بين روسيا وأوكرانيا تتعلق على وجه التحديد بتعثر تنفيذ اتفاقيات مينسك.. من قبل كييف”.

وتابع “إذا كان بوسع شركائنا الأتراك التأثير على الأوكرانيين ودفعهم للوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات مينسك، فلا يمكن إلا الترحيب بهذا الأمر”.

المصدر: روسيا اليوم

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