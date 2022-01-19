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January 19 2022 - 12:52

أسعار الذهب تتراجع مع صعود عوائد السندات الأميركية بفعل توقعات رفع الفائدة

منذ 33 mins 19 January، 2022
Gold Sabaek1
اقتصاد - صفحات منوعة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ، لتتجه نحو أدنى مستوياتها في أسبوع الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين بفعل توقعات رفع الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بشكل كبير، وهو خفض من جاذبية المعدن االنفيس.
ويترقب المتعاملون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 25 و26 يناير، ويتوقعون نهجا أكثر حدة في مواجهة التضخم المستمر، وهو الأعلى في قرابة 40 عاما عند 7%.
المعادن النفيسة الأخرى
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.41 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.8% إلى 973.64 دولار، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 1889.46 دولار.

المصدر: رويترز

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