قناة CNN عن مسؤولين أمريكيين: واشنطن تبحث تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة إذا قرر بوتين غزوها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 01:02

قناة CNN عن مسؤولين أمريكيين: واشنطن تبحث تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة إذا قرر بوتين غزوها

منذ 2 ساعة 18 January، 2022
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