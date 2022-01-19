قناة CNN عن مسؤولين أمريكيين: واشنطن تبحث تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة إذا قرر بوتين غزوها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 01:02
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا
الرئيس ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون: نلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمن الموازنة والمواضيع الحياتية الملحة
رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل: عودة الحكومة خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة لخطوات أخرى لكنها ليست كافية
القاضية غادة عون تضع إشارة منع تصرف على عقارات وسيارات حاكم مصرف لبنان لرفضه الامتثال للقانون وحضور جلسة الاستماع إليه
وزير التربية عباس الحلبي: نظراً للتوقعات الجوية يترك لكل مدير مؤسسة تربوية رسمية أو خاصة قرار فتح المدرسة أو إغلاقها
وزارة الصحة العامة: 7592 إصابة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
وسائل إعلام يمنية: غارات لطائرات العدوان تستهدف مطار صنعاء الدولي ومحيطه
مصادر يمنية: ارتفاع ضحايا غارات العدوان على الحي الليبي السكني بصنعاء إلى 14 شهيداً بعد انتشال مواطنين 2 من تحت الأنقاض
استشهاد 5 يمنيين بينهم طفلان في غارة لطائرات العدوان على سيارة في منطقة شرق في مديرية حريب بمأرب
وسائل إعلام يمنية: 48 غارة لطائرات العدوان على عدد من المحافظات اليمنية خلال 24 ساعة
الخارجية الإيرانية: طهران تدعم الحل السياسي على أساس إنهاء الحصار والحرب وعدم التدخل في شؤون اليمن والمحافظة على وحدته
الخارجية الإيرانية: طهران مستعدة للتعاون والمشاركة في أي مبادرة من شأنها إنهاء الحرب التي استمرت لسبع سنوات
إعلام العدو يعلن عن إصابة جنديين صهيونيين جراء انفجار قنبلة في أحد حقول الرماية
التلفزيون السوري: الجيش السوري يطرد 5 عربات مدرعة للاحتلال الأمريكي من مشارف قرية قبر صغير في تل تمر شمال غرب الحسكة
السودان: عصيان مدني في الخرطوم بعد مقتل 7 مواطنين جراء قمع قوات الأمن للتظاهرات المناهضة للانقلاب أمس الإثنين
الخارجية الروسية: لافروف اشترط خلال اتصال مع نظيره الأميركي الحصول على تعليقات ملموسة وفي أسرع وقت حول أزمة أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: بلينكن ولافروف سيلتقيان في مدينة جنيف السويسرية في 21 كانون الثاني/يناير الحالي
وزير الخارجية الروسي خلال استقبال نظيرته الألمانية: نأمل أن تؤثر برلين على كييف لتنفيذ التزاماتها وفق اتفاقيات مينسك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: مهتمون بعلاقات مستقرة مع روسيا ولدينا آفاق لتطويرها
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: جاهزون للحوار والاستماع لمخاوف روسيا ولن نتنازل عن مبادئنا بشأن انضمام دول جديدة
المبعوث الروسي لمحادثات فيينا: التقيت الوفد الأمريكي برئاسة روبرت مالي وبحثنا مختلف الملفات
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد ونحذر من القول إن متحور أوميكرون لا يسبب الأذى
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد ونحذر من القول إن متحور أوميكرون لا يسبب الأذى
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: جاهزون للحوار والاستماع لمخاوف روسيا ولن نتنازل عن مبادئنا بشأن انضمام دول جديدة
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار صاروخين تكتيكيين موجهين أصابا بدقة هدفاً على جزيرة في البحر الشرقي للبلاد
خدمة البريد الصينية تأمر بتعقيم الطرود الدولية وتحث على خفض طلبات الشراء من الخارج بسبب فيروس كورونا
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
سعر برميل نفط خام يسجل 86.84 دولاراً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 سنوات
إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة عاصفة ثلجية تضرب شرق الولايات المتحدة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
قناة CNN عن مسؤولين أمريكيين: واشنطن تبحث تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة إذا قرر بوتين غزوها
منذ 2 ساعة
18 January، 2022
ارزمة الاوكرانية
الولايات المتحدة
روسيا
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