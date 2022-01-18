ميقاتي من قصر بعبدا: توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمن الموازنة والمواضيع الحياتية الملحة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2022 - 18:06

ميقاتي من قصر بعبدا: توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمن الموازنة والمواضيع الحياتية الملحة

منذ 2 ساعة 18 January، 2022
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