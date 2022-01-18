ميقاتي من قصر بعبدا: توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمن الموازنة والمواضيع الحياتية الملحة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2022 - 18:06
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مصادر يمنية: ارتفاع ضحايا غارات العدوان على الحي الليبي السكني بصنعاء إلى 14 شهيداً بعد انتشال مواطنين 2 من تحت الأنقاض
وزارة حقوق الإنسان اليمنية: استهداف منازل المدنيين الأبرياء جريمة تضاف إلى سجل النظامين السعودي والإماراتي
وزارة حقوق الإنسان اليمنية: الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق اليمنيين تمت بضوء أخضر أميركي وسلاح أميركي وتواطؤ دولي
القوات المسلحة اليمنية تكشف تفاصيل عملية "إعصار اليمن" التي استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي وأهدافاً حساسة في الإمارات
القوات المسلحة اليمنية: تم استهداف مصفاة النفط في المصفح ومطار أبو ظبي بـ4 صواريخ مجنحة نوع قدس 2
القوات المسلحة اليمنية: استهداف مطار دبي تم بصاروخ ذو الفقار الباليستي
القوات المسلحة اليمنية: الطيران المسير استهدف عدداً من الأهداف الحساسة إضافة لمصفاة النفط بالمصفح ومطاري دبي وأبو ظبي
وزير الخارجية الصهيوني يائير لابيد: أدين الهجوم على أبو ظبي وأؤكّد أننا نقف إلى جانب الإمارات
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 26 مواطناً من الضفة و41 مواطناً من النقب بينهم قاصرون
إعلام العدو يعلن عن إصابة جنديين صهيونيين جراء انفجار قنبلة في أحد حقول الرماية
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا
الرئيس ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون: نلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمن الموازنة والمواضيع الحياتية الملحة
رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل: عودة الحكومة خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة لخطوات أخرى لكنها ليست كافية
القاضية غادة عون تضع إشارة منع تصرف على عقارات وسيارات حاكم مصرف لبنان لرفضه الامتثال للقانون وحضور جلسة الاستماع إليه
رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن: النقص الحاصل في مادة المازوت سببه تلكؤ مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات
النائب الحاج حسن: على الحكومة أن تقدم إجابات لشركات الاتصالات والمواطنين حول موقفها من زيادة التعرفة
التلفزيون السوري: القوات التركية تستهدف بالقذائف ريف بلدة أبو راسين بريف الحسكة وتتسبب بنزوح الأهالي من المنطقة
السودان: عصيان مدني في الخرطوم بعد مقتل 7 مواطنين جراء قمع قوات الأمن للتظاهرات المناهضة للانقلاب أمس الإثنين
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يزور موسكو الأربعاء ويلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين
الكرملين: الرئيسان بوتين ورئيسي سيناقشان القضايا المرتبطة بالتعاون الثنائي بما فيها الاتفاق النووي
الأسطول الروسي في المحيط الهادئ يعلن عن مناورات بحرية روسية إيرانية صينية مرتقبة
وزير الخارجية الروسي خلال استقبال نظيرته الألمانية: نأمل أن تؤثر برلين على كييف لتنفيذ التزاماتها وفق اتفاقيات مينسك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: مهتمون بعلاقات مستقرة من روسيا ولدينا آفاق لتطويرها
وزارة الدفاع الروسية: مناورات "حزم الاتحاد" الروسية البيلاروسية ستجرى من 10 حتى 20 شباط/فبراير المقبل
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: جاهزون للحوار والاستماع لمخاوف روسيا ولن نتنازل عن مبادئنا بشأن انضمام دول جديدة
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
وزارة الدفاع الروسية: مناورات "حزم الاتحاد" الروسية البيلاروسية ستجرى من 10 حتى 20 شباط/فبراير المقبل
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: جاهزون للحوار والاستماع لمخاوف روسيا ولن نتنازل عن مبادئنا بشأن انضمام دول جديدة
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار صاروخين تكتيكيين موجهين أصابا بدقة هدفاً على جزيرة في البحر الشرقي للبلاد
خدمة البريد الصينية تأمر بتعقيم الطرود الدولية وتحث على خفض طلبات الشراء من الخارج بسبب فيروس كورونا
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
سعر برميل نفط خام يسجل 86.84 دولاراً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 سنوات
إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة عاصفة ثلجية تضرب شرق الولايات المتحدة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
ميقاتي من قصر بعبدا: توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمن الموازنة والمواضيع الحياتية الملحة
منذ 2 ساعة
18 January، 2022
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