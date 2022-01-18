وزيرة الخارجية الألمانية: بدأنا مناقشة خطة مشتركة لحوار روسيا الناتو (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2022 - 15:18

وزيرة الخارجية الألمانية: بدأنا مناقشة خطة مشتركة لحوار روسيا الناتو (روسيا اليوم)

منذ 54 mins 18 January، 2022
أخبار موقع المنار

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