المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء يزور موريتانيا

أعلنت الأمم المتحدة توجه مبعوثها الخاص للصحراء ستيفان دي ميستورا إلى موريتانيا غداة زيارته مخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر في إطار جولته الإقليمية الأولى منذ توليه مهامه.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “وصل دي ميستورا إلى نواكشوط حيث سيلتقي مسؤولين موريتانيين ومن المقرر أن يتوجه في وقت لاحق من الأسبوع إلى الجزائر العاصمة للقاء مسؤولين جزائريين”.

وأضاف: “خلال زيارة مخيم للاجئين الصحراويين، وجد دي ميستورا نفسه وسط حشد كبير، وأنه لم ير الجميع لكنه بالتأكيد لم يرصد أي مجندين أطفال كما أفاد البعض”، دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أن “المبعوث الأممي التقى رئيس جبهة بوليساريو إبراهيم غالي في تندوف”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية