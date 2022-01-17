نائب وزير خارجية روسيا يبحث مع سفير مصر التنسيق في الأمم المتحدة والصراعات في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والسفير المصري في موسكو نزيه النجاري، ناقشا تعزيز التنسيق بين البلدين في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، فضلا عن النزاعات في الشرق الأوسط.

وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للخارجية الروسية، أنه “خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا تعزيز تنسيق الإجراءات بين موسكو والقاهرة في إطار الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية الأخرى”.

وأشير إلى أنه خلال المحادثة، تم التركيز بشكل خاص على قضايا تسوية النزاعات في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذلك على الاستعدادات للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ عام 2022.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أنه “تم التنويه لأهمية استمرار المشاورات الروسية المصرية بين وزارتي الخارجية حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

يذكر، أن اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي وقعت في مدينة سوتشي الروسية يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018 خلال زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لروسيا، وتنص الوثيقة على مواصلة تعزيز التعاون بين روسيا ومصر في المجالات، السياسية والتجارية الاقتصادية والثقافية، وغيرها من المجالات، وتحدد آليات تعميق التنسيق بين موسكو والقاهرة على مختلف المستويات”.

المصدر: سبوتنيك