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January 17 2022 - 20:16

تغافُل عما يتعرض له الشعب اليمني من مجازر

منذ 38 mins 17 January، 2022
أخبار موقع المنار
لبنان

في تغافلٍ مجحفٍ عما يتعرض له الشعب اليمني من مجازرَ على يدِ قوى العدوان، سارعت شخصياتٌ سياسية لبنانية إلى إدانةِ ما وصفته بالهجومِ الذي تعرضت له الإمارات.

ورأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه يندرجُ في سياقِ تهديدِ الأمنِ والاستقرار في الإمارات.

بدوره زعمَ رئيس الحكومةِ الأسبق سعد الحريري أن الهجماتِ على الإمارات نُفذت بواسطةِ مسيَّراتٍ إيرانيةٍ لاستهدافِ النجاحِ العربي في مختلفِ أوجهِ التقدمِ والانفتاحِ والحداثة.

من جهتِه قال رئيس حزب القوات سمير جعجع إن الهجومَ يندرجُ في سياقِ ما وصفها بالبلطجةِ الموصوفةِ الراميةِ لإرباكِ الدولِ العربية من أجل دفعِها للتراجعِ عن دعمِ الشرعيةِ اليمنية. وفق تعبيره.

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