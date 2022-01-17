الولايات المتحدة: على كوريا الشمالية “وقف أنشطتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2022 - 18:14

الولايات المتحدة: على كوريا الشمالية “وقف أنشطتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار”

منذ 17 mins 17 January، 2022
علم الولايات المتحدة وكوريا الشمالية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية “لوقف أنشطتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار”، عقب إطلاق بيونغ يانغ ما يشتبه بأنهما صاروخان بالستيان في رابع اختبار خلال شهر.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن “الموفد الأمريكي للملف الكوري الشمالي سونغ كيم وفي اتصال هاتفي مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، طالب كوريا الشمالية الاستجابة بشكل إيجابي لعرض الحوار الذي قدمته واشنطن وبدون شروط مسبقة”، وأضاف “أكد الموفد الأمريكي مجددا الالتزام الثابت للولايات المتحدة لجهة الدفاع عن حلفائها”.

وأعلنت كوريا الشمالية، أن وحدتها الصاروخية القائمة على السكك الحديد أجرت تدريبات الجمعة، حيث أصاب صاروخان تكتيكيان موجهان هدفا محددا في البحر الشرقي.

المصدر: روسيا اليوم

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