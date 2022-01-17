ميقاتي ترأس اجتماعين للجنتين وزاريتين

ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الاثنين اجتماعين للجنتين وزاريتين.

وقد خصص الاجتماع الأول للبحث في آلية زيادة التبادل التجاري بين لبنان والعراق. أما الثاني فتناول التحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة لتركيا مطلع الشهر المقبل على رأس وفد وزاري.

وشارك في الاجتماع الأول: وزراء: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، السياحة وليد نصار، الصحة العامة فراس الأبيض، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الطاقة والمياه وليد فياض والزراعة عباس الحاج حسن.

وانضم إلى الاجتماع الثاني: وزراء التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، المالية يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان والاقتصاد والتجارة أمين سلام.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام