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January 17 2022 - 10:46

محافظ البقاع طلب من المواطنين تجنب سلوك الطرق الجبلية

منذ 46 mins 17 January، 2022
محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة
لبنان

اتصل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة بكل من قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي بالوكالة العقيد ياسر الميس، المدير الاقليمي للاشغال في البقاع المهندس أحمد الحجار والمدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، وأوعز الى البلديات في محافظة البقاع “البقاء على جهوزية تامة خلال موجة الصقيع والجليد التي تضرب لبنان وبخاصة البقاع، وفق توقعات مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية”.

وتمنى أبو جودة على المواطنين “أخذ الحيطة والحذر والتزام إرشادات القوى الأمنية، وتجنب سلوك الطرق الجبلية الا عند الضرورة، حفاظا على سلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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