انتاج ايران من المحاصيل الزراعية يبلغ 130 مليون طن

اعلن مستشار وزير الجهاد الزراعي ومدير عام شؤون المحافظات في الوزارة هوشنك محمدي بان انتاج البلاد من المحاصيل الزراعية يبلغ 130 مليون طن.

وقال محمدي بان الاقتدار الغذائي الى جانب الاقتدار العسكري يحقق لنا الامن القومي.

واشار مستشار وزير الجهاد الزراعي الى ان 13 محافظة من اجمالي 31 محافظة في البلاد تنتج 70 بالمائة من المحاصيل الزراعية واضاف: ان انتاج البلاد من المحاصيل الزراعية يبلغ 130 مليون طن.

من جانبه اكد النائب عن كرمان وراور في مجلس الشورى الاسلامي شهباز حسن بور ضرورة الاهتمام بالمحاصيل التصديرية واعتبر طاقة البلاد في مجال انتاج المحاصيل الزراعية بانها اكبر من الحجم الراهن وقال: ان ايران تحتل المرتبة 11 في مجال انتاج المحاصيل الزراعية في العالم وبامكاننا تحقيق مرتبة افضل.

المصدر: وكالة انباء فارس