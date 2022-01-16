الصحة اللبنانية : 5539 إصابة كورونا جديدة و 16 حالة وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2022 - 20:00

الصحة اللبنانية : 5539 إصابة كورونا جديدة و 16 حالة وفاة خلال 24 ساعة

منذ 37 mins 16 January، 2022
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