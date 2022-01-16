اليمن: قوى العدوان خرقت اتفاق الحديدة واعتدت على عدة مناطق

واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي السبت غاراته العدوانية على اليمن، حيث شن 53 غارة جوية على محافظات شبوة ومأرب والبيضاء وصعدة.

وأفاد مصدر أمني يمني أن “الطيران الغاشم الذي يدعي سيطرته على محافظة شبوة، شن 16 غارة على القنذع بمديرية بيحان”، وتابع “في مأرب شن طيران العدو 12 غارة على مديرية حريب، و9 غارات على مديرية الجوبة، و5 غارات على مديرية الوادي”.

وأكد المصدر أن “طيران العدوان شن ايضا غارة على مديرية السوادية، و5 غارات على مديرية الصومعة، وغارتين على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، كما شن غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارة على منطقة وادي لِيَة بمديرية الظاهر الحدودية بصعدة”، وأشار إلى أن “مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بصعدة تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي”.

اما في محافظة الحديدة، فأكد المصدر “تسجيل 91 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة بينها استحداث تحصينات في الجبلية و تحليق طائرة حربية في اجواء الجبلية و 6 طائرات تجسسي في اجواء الجبلية”، وقال “من بين الخروقات 27 خرق بقصف مدفعي لعدد 137 قذيفة و 54 خرقا بالاعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله