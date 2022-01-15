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January 15 2022 - 19:00

بريطانيا تدعو روسيا لوقف التصعيد ضد أوكرانيا والانخراط في محادثات جادة

منذ 18 mins 15 January، 2022
اوكرانيا
أخبار دولية - بريطانيا

 اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس روسيا بـ”شن حملة تضليل لتبرير غزو أوكرانيا”، ودعت موسكو إلى “وقف تصعيدها والانخراط في مباحثات جادة”. كلام تروس، جاء في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر.

وصرح مصدر روسي لوكالة “سبوتنيك”، أمس الجمعة، أن الجانب الأوكراني، الذي اقترح عقد قمة افتراضية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، لم يحدد القضايا التي ستناقش. وقال المصدر “إذا كنا نتحدث عن الصراع في دونباس، فيتوجب مناقشة هذا الموضوع مباشرة مع دونيتسك ولوهانسك.”

إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده لم تتلق أي مقترحات من الجانب الأميركي بشأن عقد قمة ثلاثية بين روسيا، أوكرانيا والولايات المتحدة.

المصدر: سبوتنيك

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