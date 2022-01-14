عودة رؤساء الوفود المفاوضة في محادثات فيينا إلى بلدانهم مؤقتا

يعود رؤساء الوفود المفاوضة من إيران والدول الأوروبية الثلاث إلى عواصم بلدانهم مؤقتًا ولمدة يومين لمناقشة مواقفهم السياسية وبعض المشاورات، وذلك بناء على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين رؤساء الوفود.

مع ذلك، فإن المفاوضات على مستوى الخبراء ستستمر دون انقطاع، وعودة رؤساء الوفود لا تعني نهاية الجولة الثامنة من المفاوضات.

وتحرز مفاوضات رفع الحظر الجائر، التي بدأت في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تقدمًا لكن بحذر فيما شددت ايران على رفع الحظر أولاً من قبل الطرف الذي انسحب من اتفاق 2015 ، وبعد التحقق، ستتخذ إيران الإجراءات النووية في إطار الاتفاق النووي.

وتؤكد إيران أنه كلما زاد استعداد الجانب الآخر لرفع الحظر وتعززت الإرادة الحقيقية بقبول الآليات التي تتوخاها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذا الشأن، تقلصت الفترة اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

المصدر: وكالة ارنا