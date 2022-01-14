وزارة الإقتصاد : تزامنا مع انخفاض الدولار والمحروقات تم خفض سعر ربطة الخبز لتصبح: 350 غرام بـ 5500 ليرة، 830 غ 9000 ل.، و1075 غ 11000 ل. – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2022 - 18:58

وزارة الإقتصاد : تزامنا مع انخفاض الدولار والمحروقات تم خفض سعر ربطة الخبز لتصبح: 350 غرام بـ 5500 ليرة، 830 غ 9000 ل.، و1075 غ 11000 ل.

منذ 4 mins 14 January، 2022
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