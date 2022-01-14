الشيخ القطان: لتقوم الدولة بواجباتها لمواجهة ارتفاع الاسعار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2022 - 17:10

الشيخ القطان: لتقوم الدولة بواجباتها لمواجهة ارتفاع الاسعار

منذ 52 mins 14 January، 2022
الشيخ أحمد القطان
لبنان

قال رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان “بعض التجار يتحدثون عن الفساد وعن السلطة ولا يتحدثون عن فسادهم وعن هذه الأرباح التي يجنونها من أجل تكديس الثروات على حساب الفقراء والمساكين والمعوزين”.

ودعا الشيخ القطان الجمعة “الدولة للقيام بمسؤولياتها ووزارة الإقتصاد يجب عليها القيام بواجباتها”، وتابع “لكن الدور الأكبر على المواطن، على هذا الإنسان الذي يجب عليه أن يتقي الله وأن يشعر بأهله وناسه ويجب أن نلمس جميعا نزول الأسعار كما نلمس جميعا طيران هذه الأسعار مع إرتفاع بسيط جدا لسعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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