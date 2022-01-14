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January 14 2022 - 17:10

وقفة في سلوان بالقدس المحتلة تنديدا بممارسات العدو الاسرائيلي

منذ 57 mins 14 January، 2022
وقفة مع الاسرى الفلسطينيين
عربي وإقليمي - فلسطين

شارك عشرات المقدسيين والمتضامنين بوقفة في واد الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، رفضا لأعمال التهويد والاستيلاء التي تقوم بها سلطات العدو الإسرائيلي بالمنطقة.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة ان “عشرات المقدسيين والمتضامنين شاركوا في الوقفة بدعوة من لجنتي الدفاع عن سلوان وعن حي واد الربابة، عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد محمد الفاتح بالبلدة، رفضا لسياسات التهجير القسري، وهدم البيوت، والاستيلاء على الأراضي في الحاضنة الجنوبية للأقصى”.

ولفتت المصادر الى انه “أعقب الوقفة مؤتمر صحفي تحدث فيه عدد من المشاركين حول المخططات الاحتلالية التي تستهدف العاصمة المحتلة بمكوناتها الحضارية والتاريخية والبشرية ورموزها الدينية”.

المصدر: وكالة وفا

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