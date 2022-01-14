الرئيس بري استقبل وزير الصناعة وسفيرة سويسرا

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة وزير الصناعة جورج بوشكيان، وعرض معه آخر المستجدات وشؤونا متصلة بالقطاع الصناعي ونتائج زيارته العراق.

وقال بوشكيان بعد اللقاء “تشرفت اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري حيث وضعته في أجواء ونتائج زيارتي الاخيرة للعراق والزيارة المرتقبة التي سأقوم بها قريبا الى العراق كما وضعته في الاجواء الايجابية التي هي لمصلحة البلدين”، وتابع “كما بحثنا في مضمون مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين لبنان والعراق وكعادته دولة الرئيس بري دائما هو داعم لكل ما هو ايجابي لمصلحة لبنان”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري سفيرة سويسرا في لبنان ماريون كروبسكي حيث تم البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما استقبل الرئيس بري محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وعرض معه الاوضاع العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام