اليمن: لقاء قبلي موسع لقبائل العبدية بمأرب تأكيدا للوقوف في وجه العدوان

عقدت قبائل مديرية العبدية في محافظة مأرب اليمنية الخميس لقاء قبلي موسع للتأكيد على وقوف أبناء العبدية مع الجيش واللجان في مواجهة قوى العدوان السعودي الاميركي.

وقد ألقيت بالمناسبة العديد من الكلمات التي أكدت أن “أبناء العبدية بنخوتهم وشجاعتهم أثبتوا للجميع انهم لن يكونوا إلا في صف الوطن ومع أبناء شعبهم ضد الغزاة والمحتلين”، وشددت على أن “رجال العبدية جميعهم يؤكدون وقوفهم مع الجيش واللجان الشعبية واحرار اليمن في مواجهة الغزاة والمحتلين”.

وأشارت الكلمات الى أنه “يكفي أبناء العبدية ما مضى من الدروس ولن ينخدعوا مرة اخرى ولن ينخرطوا في صف العدوان بل سيواجهونه بكل قوة”، وقال “أبناء العبدية وحدوا صفوفهم وتناسوا الخلافات فيما بينهم وهم سيكونون في مقدمة الصفوف مع الجيش واللجان الشعبية لمواجهة العدوان الغاشم”.

المصدر: موقع انصار الله