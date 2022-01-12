وزارة الاقتصاد: حماية المستهلك تابعت جولاتها ونظمت محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2022 - 18:56

وزارة الاقتصاد: حماية المستهلك تابعت جولاتها ونظمت محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية

منذ 29 mins 12 January، 2022
وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان
لبنان

اعلنت  وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، ان “مديرية حماية المستهلك تابعت جولاتها الرقابية في الاسواق، ونظمت عددا من محاضر الضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وذلك بمؤازرة من الشرطة البلدية في عدد من قرى محافظة الجنوب”.

واكدت الوزارة “استمرارها بضبط المخالفات تمهيدا لاحالة المخالفين الى القضاء المختص. وستقوم بجولات موسّعة في كل المناطق اللبنانية بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والبلديات، وبالأخص على المخالفين الذين بُلّغت بهم الوزارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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