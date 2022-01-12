قوى الامن: توقيف مروجي مخدرات في طرابلس

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “بتاريخ 7-1-2022، وفي إطار متابعة عصابات ترويج المخدرات والإتجار بها، تمكّن مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف شخصين في محلة “إشارة المئتين” – طرابلس، بجرم ترويج مخدرات، وهما كل من:

– ح. ح. (مواليد عام 1994، سوري) بحقه خلاصة حكم بجرم إقامة غير مشروعة.

– و. ج. (مواليد عام 1988، سوري) بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ترويج مخدّرات.

ضُبط بحوزتهما:

84غ من مادة باز الكوكايين.

65غ من مادة الهيرويين.

17غ من مادة “كريستال مث” المخدّرة.

23غ من مادة السالفيا المخدّرة.

مبلغ 9.255.000 ليرة لبنانية، و50 دولارا أميركيا.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام