اهالي الدوير والشرقية ناشدوا وزير الاتصالات والمدير العام لاوجيرو حل مشكلة الاتصالات وتأمين المازوت لتشغيل المحطات والمولدات

تتفاقم معاناة مشتركي خدمة الانترنت DSL من اوجيرو في بلدتي الدوير والشرقية في قضاء النبطية، وخصوصا الطلاب، بسبب الاعطال التي تصيب غرفة التغذية وتقوية الانترنت في بلدة الشرقية والموصولة بسنترال كوثرية السياد الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي عنها، وامتناع بلديتي الشرقية والدوير المعنيتين بسكان البلدتين عن تمويل وتغطية نفقات التغذية بالاشتراك الخاص للكهرباء، الامر الذي يتسبب بتوقف بطاريات الغرفة عن العمل بعد انقطاع الكهرباء بساعات قليلة، وهو ما يتطلب معالجته سريعا اما بتأمين بطاريات اضافية للغرفة او تأمين تيار كهربائي شبه دائم.

وناشد الاهالي وزير الاتصالات جوني قرم والمدير العام لاوجيرو عماد كريدية الاسراع في معالجة هذه المشكلة رأفة باولادهم الطلاب وتحصيلهم عامهم الدراسي الحالي.

كما تعاني المنطقة ومنذ اسبوع من انقطاع خدمة الاتصال الخلوي ومعها خدمتي 3G و4G من شركتي الفا وام.تي.سي. بسبب التوقف العشوائي والمتوالي لشبكات البث والتقوية التابعة للشركتين المذكورتين والذي تردد ان سببه الشح في تأمين مادة المازوت لتشغيل المحطات والمولدات فيها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام