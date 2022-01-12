استشهاد المواطن عمر عبد المجيد أسعد والبالغ من العمر ٨٠ عاما في قرية جلجليا شمال رام الله اثر احتجازه والاعتداء عليه من قبل جنود قوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2022 - 09:36

استشهاد المواطن عمر عبد المجيد أسعد والبالغ من العمر ٨٠ عاما في قرية جلجليا شمال رام الله اثر احتجازه والاعتداء عليه من قبل جنود قوات الاحتلال

منذ 2 ساعة 12 January، 2022
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