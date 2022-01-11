التحكم المروري : اعادة فتح السير على اوتوستراد الميناء المسلك الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2022 - 22:38

التحكم المروري : اعادة فتح السير على اوتوستراد الميناء المسلك الغربي

منذ 1 ساعة 11 January، 2022
أخبار موقع المنار

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