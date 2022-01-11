باكستان ترسل طائرة محملة ب40 طنا من المواد الغذائية والمعدات الى لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2022 - 17:32

باكستان ترسل طائرة محملة ب40 طنا من المواد الغذائية والمعدات الى لبنان

منذ 52 mins 11 January، 2022
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لبنان

أعلنت سفارة باكستان في لبنان في بيان، انه “للتعبير عن تضامنها مع الشعب اللبناني، أرسلت الحكومة الباكستانية طائرة محملة بمواد غذائية ومعدات الوقاية الشخصية ( كوفيد- 19) يوم العاشر من كانون الثاني ( يناير) 2022، وقام سعادة السفير نجيب درواني سفير باكستان في لبنان بتسليم مواد الاغاثة الى الجنرال حيدر سكينة من الجيش اللبناني اليوم عند الساعة الثامنة صباحا في مطار رفيق الحريري الدولي.
وعقب تسليم مواد الاغاثة للسلطات اللبنانية، اعرب السفير نجيب دوراني عن تضامنه الاخوي مع الشعب اللبناني. ونقل الجنرال حيدر سكينة امتنان الحكومة اللبنانية لارسال باكستان مواد الاغاثة للشعب اللبناني”.

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