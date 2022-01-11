ايران بالمرتبة الرابعة عالميا في تقنية النانو

أكد مدير هيئة تقنية النانو الايرانية، احتفاظ ايران بالمرتبة الرابعة عالميا بترتيب هذه التقنية للسنة الرابعة على التوالي.

واوضح ” سعيد سركار” أن الترتيب العالمي للنانو يقاس كمّيا، وأن ايران من الناحية النوعية بمجال المقالات العملية ضمن نادي العشرة الاوائل ايضا.

ولفت الى أن ايران بمجال النانو تتقدم بالترتيب على كوريا الجنوبية والمانيا واليابان والعديد من الدول الاوروبية، بحيث لم تكتف بنشر المقالات، بل ثمة نحو 850 منتجا معتمدا بالمجال الصناعي.

و بيّن أن مبيعات المنتجات النانوية سجلت 15 تريليون ريال بالسنة المالية السابقة المنتهية 20 مارس/آذار 2021 ( السعر الرسمي للدولار= 42 الف ريال).

المصدر: قناة العالم