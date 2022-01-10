العجري: بعد فضيحة العدوان لم يعد أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فرصة للهروب من الحقيقة

أكد عضو الوفد الوطني اليمني المفاوض عبدالملك العجري أنه لم يعد أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فرصة للهروب من الحقيقة بعد فضيحة العدوان.

وفي تغريدة لهُ، مساء اليوم الاثنين، قال العجري “بعد الفضيحة المزلزلة لناطق العدوان لم يعد أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فرصة للهروب من الحقيقة، إما أن يطلبوا من دول العدوان بشكل صريح رفع الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء كملف إنساني مستقل أو يعلنوا صراحة أنهم جزء من الحصار وبعدها لكل حادث حديث فالحقّ أبلج والباطل لجلج”.

ويوم أمس تعليقا على فضيحة العدوان قال العجري إن الفضيحة التي صنعها المالكي تكفي لأن يتوارى كما فعل سابقه العسيري”، مشيرًا إلى أن فضيحة العدوان يجب أن تُحرج المجتمع الدولي إزاء إغلاق ميناء الحديدة.

المصدر: المسيرة نت