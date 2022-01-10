العدو الاسرائيلي يواصل سياسته بهدم ممتلكات الفلسطينيين بالضفة المحتلة

أخطرت سلطات العدو الإسرائيلي الأحد بهدم منازل مواطنين ومساجد وغرف زراعية في 8 أماكن مختلفة في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “سلطات الاحتلال أخطرت بهدم منازل المواطنين، إضافةً إلى مسجد وغرف زراعية في 8 أماكن متفرقة بالبلدة التي تشهد توترًا كبيرًا بين السكان والمستوطنين”.

يذكر أن المواطنين فلسطينيين أنشأوا غرفاً زراعية صغيرة في اطراف بلدة نحالين؛ لحماية أراضيهم من الاستيطان، وفي حين هدمت قوات العدو جزءاً من تلك الغرف الزراعية، وأخطرت الباقي، ومن المتوقع أن تقوم بعلمية الهدم في أي لحظة.

المصدر: فلسطين اليوم