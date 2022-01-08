قوى الأمن: توقيف سوداني بجرم ترويج مخدرات في الحدت

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “في إطار المتابعة المستمرة لضبط عمليات ترويج المخدرات وتوقيف المروجين، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي- صيدا في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أحد الأشخاص من التابعية السودانية بترويج المخدرات في محلة سانت تيريز- الحدت، حيث يعمل كناطور لأحد الأبنية.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة، تمكنوا من توقيف المشتبه به، في المحلة المذكورة، بالجرم المشهود أثناء ترويجه المخدرات، ويدعى: ح. ت. (من مواليد عام 1987، سوداني الجنسية)، وضبط في حوزته: 57 ظرفا بداخلها مادتي الكوكايين وباز الكوكايين، زنتها 171غ، و15 ظرفا بداخلها 270غ من حشيشة الكيف ومبلغ مالي وقدره 22350000 ليرة لبنانية، و570 دولارا أميركيا.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه. أودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام