الصحة العالمية تكشف عوامل خفية لانتشار أوميكرون

كشفت منظمة الصحة العالمية عن وجود عوامل خفية لانتشار متحور فيروس كورونا أوميكرون تزيد خطورتها مع تغافل الأسباب المعروفة مثل إهمال قواعد التباعد الاجتماعي ونظافة الأيدي.

وقالت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، قولها إن أوميكرون “يتفشى بسرعة كبيرة بين الناس لعدة أسباب، أولها الطفرات التي يحملها المتحور والتي تخوله الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر”.

وحذرت المنظمة في بيان مما يعرف بـ”الهروب المناعي، أي إمكانية أن تتكرر الإصابة لدى من أصيبوا بالعدوى سابقا ومن تم تطعيمهم”، وأضافت أن من بين أسباب انتشار المتحور الجديد “هو تكاثره في الجهاز التنفسي العلوي، وهو يختلف في هذا عن دلتا ومتحورات أخرى من كورونا”.

وشددت المنظمة على خطورة زيادة الاختلاط الاجتماعي وقضاء مزيد من الوقت في أماكن مغلقة سيئة التهوية في فصل الشتاء، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة جميع الناس إلى الإقلال من تعرضهم للفيروس، وأن يشعروا بأن لديهم بعض القدرة للسيطرة على العدوى.

المصدر: مواقع