الرئيس ميقاتي التقى بوشكيان وغريو وعرض مع كومار جاه الاصلاحات وبرنامج شبكة الحماية الاجتماعية

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قبل ظهر اليوم، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، في السرايا الحكومية، وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان.

كومار جاه

اثر اللقاء، قال كومار جاه: “عرضنا لموضوع تسجيل المستفيدين من برنامج شبكة الحماية الاجتماعية، وهو تقدم بشكل جيد جدا، واتفقنا على تسريع كل الأنشطة المتبقية حتى نتمكن من البدء بتحويل الاموال الى العائلات الأكثر فقرا في أسرع وقت ممكن. وناقشنا أيضا الإصلاحات في قطاع الكهرباء والاصلاحات المهمة التي يجب أن تتبناها الحكومة قبل تمويل البنك الدولي لقطاع الكهرباء، وكان اللقاء جيدا بشكل عام”.

سفيرة فرنسا

واستقبل الرئيس ميقاتي السفيرة الفرنسية آن غريو وتم خلال اللقاء عرض التطورات في لبنان والمنطقة.

وزير الصناعة

كما اجتمع مع وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي قال بعد اللقاء: “التقيت الرئيس ميقاتي ووضعته في أجواء التحضيرات لزيارتي الى العراق غدا للمشاركة في مؤتمر رجال الأعمال اللبناني العراقي على رأس وفد يضم رجال أعمال واقتصاد وصناعة لبنانيين، من أجل تفعيل كل الاتفاقيات المشتركة، وتفعيل إتفاقية التيسير العربية، وفتح وتسهيل الترانزيت على الحدود العراقية، السورية واللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام