قرار برفع بلاغ البحث والتحري في حق الصقر على أن يتبلغ موعد الاستجواب في 1 شباط

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للإعلام” أن قاضية التحقيق الأولى بالتكليف في البقاع أماني سلامة، أصدرت قرارا قضى برفع بلاغ البحث والتحري الصادر في حق إبراهيم الصقر بعد أن تقدم الوكيل القانوني المحامي جورج الخوري بطلب رفعه، مشترطة نشر البيان التالي نصه، وتبلغه موعد جلسة الاستجواب التي حددت في الأول من شباط المقبل، وقد جاء في البيان الذي نشر بإسم الوكيل القانوني للصقر الآتي:

عطفا على الحلقة التلفزيونية التي أجراها بتاريخ 14/11/2021 على قناة الجديد، يهم الأستاذ إبراهيم الصقر أن يؤكد حبه المطلق لزحلة وأهلها وزحلة في قلبه دائما، كما ويؤكد احترامه للإختلاف في الرأي السياسي ووجوب أن يقتصر التنافس الحزبي على إنماء مدينة زحلة وجوارها، وخدمة شعبها والعمل على إخراجه من المآسي التي يعيشها بعيدا عن الكلام الاستفزازي، مؤكدا على أنه يكن كل الإحترام لأبناء زحلة مهما كانت توجهاتهم السياسية، ويتمنى لهم كل الخير، وهو لا يقصد يوما الشر لاحد منهم”.

وكان المحامي ميشال ضاهر قد تقدم بإخبار ضد الصقر على خلفية الكلام الذي ورد على لسانه ضمن حلقة تلفزيونية من برنامج ” وهلق شو” بثتها قناة الجديد بتاريخ14/11/2021، تضمن ” تهديدا وتعديا على الحقوق وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة، وذلك سندا الى المواد 573 و329 و330 و317 و308 من قانون العقوبات” وفق ما ورد في نص الإخبار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام