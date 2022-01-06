قائد بحرية الحرس الثوري الايراني للمنار: على القوات الاميركية مغادرة الخليج حفاظا على أرواحهم

دعا قائد القوة البحرية في حرس الثورة الاسلامية الايرانية الادميرال علي تنغسيري القوات الامريكية الى مغادرة الخليج حفاظا على ارواحهم.

وفي لقاء خاص مع قناة المنار، اكد الادميرال تنغسيري أن مشهد استهداف قاعدة عين الاسد هو اصغر نماذج الرد الايراني المحتمل في حال تعرضت ايران لاي حماقة عدوانية.

وأشار تنغسيري الى ان طهران لا ترغب ابداً باغلاق مضيق هرمز وهذه دعاية مغرضة هدفها تخويف جيران الجمهورية الاسلامية منها، ولكن اذا فرض الامر ستكون ايران قادرة على اغلاقه بوجه الاميركيين.

ولفت تنغسيري الى ان قوى المقاومة في العالم ليست بحاجة اليوم الى المساعدات الايرانية فهي تستطيع بنفسها صناعة احتياجاتها العسكرية وتحديداً الصواريخ منها.

المصدر: قناة المنار