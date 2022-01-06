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January 6 2022 - 08:54

النفط يهبط من ذروة شهر بفعل خطط “أوبك+” ومخزونات الوقود الأمريكية

منذ 1 ساعة 6 January، 2022
Neft Russia
اقتصاد - صفحات منوعة

تراجعت أسعار النفط الخميس من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر مع تمسك المنتجين في أوبك+ بخطة زيادة الإنتاج وقفزة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة وسط تراجع للطلب.
وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 87 سنتا، بما يعادل 1.08 بالمئة، إلى 79.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0154 بتوقيت غرينتش. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 77.23 دولار للبرميل.
وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين بأكثر من عشرة ملايين برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أبريل /نيسان 2020، وذلك مع استقرار إنتاج مصافي التكرير وتراجع في الطلب على الوقود.
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن صانعي السياسة بالبنك المركزي ربما يضطرون لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات الأسواق، وهو ما أدى لضغوط إضافية على أسعار النفط.

المصدر: رويترز

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