إصابة مسن فلسطيني بجروح خطرة جراء تعرضه للدهس خلال تصديه للعدو الاسرائيلي بالضفة المحتلة

أصيب الأربعاء مسن بجروح خطرة جراء تعرضه للدهس خلال تصديه لقوات العدو الاسرائيلي في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت استولت على عدد من مركبات المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا، وتصدى لهم مجموعة من النشطاء الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الناشط الشيخ سليمان الهذلين (75 عاما) بجروح خطرة جراء دهسه من قبل الونش المرافق لقوات الاحتلال”.

وأضافت المصادر ان “طواقم الإسعاف أخلت الشيخ الهذلين إلى مستشفى الميزان، ووصفة مصادر طبية حالته بالخطرة، نتيجة تعرضه لكسر بالجمجمة”.

المصدر: وكالة وفا