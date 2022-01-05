الخارجية الاميركية تعلق على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ

دانت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء “عملية إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي” ودعت “بيونغ يانغ للحوار”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “عملية الإطلاق هذه تنتهك عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي وتمثل تهديدا لجيران جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمجتمع الدولي”، وتابعت “أننا ما زلنا ملتزمين بالنهج الدبلوماسي حيال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وندعوها للانخراط في الحوار”، واضافت “نلتزم بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان”.

هذا وذكر جيش كوريا الجنوبية في وقت سابق اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت ما “يفترض بأنه صاروخ باليستي” باتجاه البحر شرق شبه جزيرة من مقاطعة جاغانغ، المحاذية للصين.

المصدر: روسيا اليوم