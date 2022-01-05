مصادر فلسطينية : 44 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بعد ظهر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2022 - 16:02
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الرئيس عون وقّع 16 قانوناً اقرها مجلس النواب بجلسته الاخيرة وأحالها للنشر وفقاً للأصول
الرئيس ميقاتي من بعبدا: أبلغت الرئيس عون أن موازنة 2022 باتت جاهزة وفور استلامها سيتم دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد
الرئيس ميقاتي من بعبدا: الإجتماع مع الرئيس عون كان مثمرا وتم الإتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب
وزير التربية اللبناني: نمضي نحو فتح المدارس وسائر المؤسسات التربوية في العاشر من الشهر الحالي
وزير التربية اللبناني: كان الاسهل علينا هو الاقفال لكننا قررنا ان نتعاون مع الاهالي اولًا لتلقيح انفسهم واولادهم
وزير الصحة فراس أبيض: حماية المجتمع حالياً أساسها اللقاح وخصّصنا ماراتون يومي السبت والأحد المقبلين للمدارس
الوزير حمية رفض تخصيص وزارة الأشغال ب40 مليار ليرة فقط في موازنة 2022 وطالب برفعها إلى 750 مليار
الوزير حمية: تم القضاء على دائرة الصيانة في وزارة الاشغال العامة قبل عشرين سنة لصالح المنتفعين
حفل تأبيني رسمي في بغداد لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر بحضور كبار المسؤولين
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النخالة في لقاء سياسي في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد سليماني: لقد نقل تجربة هائلة إلى الشعوب بحضوره المذهل
القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو الإماراتي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء شبوة
قوات الإحتلال داهمت منزل أمين عام الجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات فجر اليوم في رام الله وقامت بتفتيشه
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين اقتحام الإحتلال لمنزل الأمين العام الأسير أحمد سعدات وسط رام الله والإعتداء عليه
سلطات الإحتلال تهدم منزل المقدسي سلطان حليسي في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى
قوات الإحتلال تحكم على الأسير منتصر شلبي منفذ عملية زعترة بالسجن المؤبد مرتين
مستوطنون يقتلعون أكثر من 50 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمزارع صالح الشنّار شمال بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الملك الأردني عبدالله الثاني يلتقي في العاصمة عمان وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس: لضرورة الحفاظ على التهدئة
استنفار كبير في قاعدة فكتوريا التي تتمركز فيها قوات الإحتلال الأميركي في بغداد بعد استهدافها برشقة من الصواريخ
شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز سفينة محملة بالمازوت رغم تفتيشها وحصولها على تراخيص
النائب الايراني يعقوب رضا زاده: تصريحات الملك سلمان تتعارض ومبدأ حسن الجوار والقوانين الدولية وتدخلا في الشؤون الداخلية
المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية في إيران: إنتاج النفط في البلاد سيعود إلى مستوياته ما قبل الحظر حتى 20 مارس القادم
فرنسا تدعو الأوروبيين إلى تنسيق وثيق فيما بينهم في ضوء المفاوضات المرتقبة مع روسيا بشأن الأمن في أوروبا
إعلان حالة الطوارئ في عاصمة كازاخستان نور سلطان اعتباراً من اليوم وحتى 19 الشهر الحالي بسبب الاحتجاجات
رئيس كازاخستان يعلن تسلمه رئاسة مجلس الأمن الوطني في البلاد
رئيس كازاخستان: سأعلن قريبا عن مقترحات جديدة تتعلق بتحول السلطة في البلاد
الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس بعد إيقاف دام عامين بسبب انتشار فيروس كورونا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
منظمة الصحة العالمية: المزيد من الدراسات تثبت أن أوميكرون يصيب الأجزاء العلوية من الجسم وهو ما يمكن أن يكون أمرا جيّداً
شركة الأمانة للمحروقات تضع الأرقام التالية لاستقبال طلبات البلديات لتوزيع مادة المازوت يومياً باستثناء الأحد من الساعة 9:00 وحتى 16:00
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مصادر فلسطينية : 44 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بعد ظهر اليوم
منذ 15 mins
5 January، 2022
المسجد الأقصى
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