نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة استنكرت بيع شهادات مزورة لفحص PCR ودعت الى ملاحقة المقترفين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2022 - 16:02

نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة استنكرت بيع شهادات مزورة لفحص PCR ودعت الى ملاحقة المقترفين

منذ 12 mins 5 January، 2022
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لبنان

صدر عن نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان البيان التالي: “تطرقت إحدى وسائل الإعلام المرئي في نشرتها الإخبارية الرئيسية مساء امس الى موضوع بيع شهادات مزورة لفحص جائحة الكورونا PCR والى علاقة احد أصحاب وكالات السفر بالأمر.

تستنكر نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان مثل هذه التصرفات المشينة والخطيرة، وتدعو الى ملاحقة مقترفيها، وإنزال أشد العقوبات بحقهم ومنعهم من مزاولة العمل، وتدعو المواطنين والمسافرين والسياح الى التحقق من نظامية الوكالات التي  يتعاملون معها عبر النقر على الموقع النقابي www.attal.org.lb، أو الاتصال بالمقر النقابي إلكترونيا  lebtravl@inco.com.lb، أو هاتفيا على الأرقام التالية: 01/200176  او 01/324322”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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