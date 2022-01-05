الشيخ نعيم قاسم: لن يقف أمام المقاومة جغرافيا ولا وقائع دولية ولا قوانين مفروضة من المستكبرين

أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه “لن يقف أمام المقاومة جغرافيا ولا وقائع دولية ولا قوانين مفروضة من المستكبرين، فعندما يكون القلب فلسطين فلا جغرافيا تمنع للوصول الى القلب لكل شعوب المقاومة”. كلام الشيخ قاسم جاء، اليوم الثلاثاء، خلال الاحتفال الذي نظمته السفارة الايرانية في بيروت بمناسبة الذكرى الثانية لشهادة القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وشدد الشيخ قاسم على أن “مسار المقاومة هو مسار ثبّته الامام الخميني الذي انطلق الى المستضعفين في العالم وركز على بوابة فلسطين، وتابع المسار الامام الخامنئي الذي أكد على ضرورة المحافظة على هذا الخط”.

وأكمل قائلا: “نعتز بالانتساب الى محور المقاومة ونجاهر بأننا جزء لا يتجزأ منه، وهو لا يعني العمل لمصلحة ايران، فإيران لم تطلب شيئا على مر التاريخ فهي أعطت ولم تأخذ، فالمطلوب من المحور هو التعاون والدعم والعطاء من كل أركانه الى كل شعوب المنطقة، وايران وقفت الى جانب المقاومين للتقوي على الاعتداء”.

واستطرد مؤكدا أن “اسرائيل هي من جعلت الامة في حالة حرب، هي المدعومة من امريكا والغرب، فامريكا واسرائيل هم أسباب الازمات في المنطقة واسرائيل مشكلة للبشرية والانسانية”.

وأكمل الشيخ قاسم قائلا: “يحق لنا ان نكون في تحالف المقاومين لمواجهة الظلم، ومن حق قوى المقاومة واصحاب الارض التعاون ضد قوى الشر التي تنعتنا بالارهاب من أمريكا واسرائيل وبع العرب، فهؤلاء يمثلون القتل الجماعي والاجدر ان يدافعوا عن انفسهم”.

المصدر: يونيوز