نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم : المقاومة هي التي تحرر وبغير ذلك لا امكانية للتحرير – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2022 - 16:56

نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم : المقاومة هي التي تحرر وبغير ذلك لا امكانية للتحرير

منذ 25 mins 4 January، 2022
أخبار موقع المنار

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