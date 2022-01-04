فحوص pcr مجانية للمخالطين في العباسية

بادر مكتب النقابات والمهن الحرة في “حركة امل” – اقليم جبل عامل – قسم التمريض بالتعاون مع ادارة وحدة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبلدية العباسية، الى اجراء سحب عينات لفحوص مجانية لفيروس “كورونا” لعدد من المواطنين، في المركز الثقافي في بلدة العباسية، في اطار فعاليات اجراء الفحوص المجانية للمخالطين في القضاء التي تقيمها وزارة الصحة العامة – طبابة قضاء صور ووحدة ادارة الكوارث.

وتمنت الوحدة على “جميع المواطنين، بسبب ازدياد اعداد المصابين بالفيروس ولان صحة الانسان هي أولوية، الالتزام بالاجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم”، كما تمنت “الشفاء العاجل لجميع المرضى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام