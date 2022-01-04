تراجع أسعار النفط قبل اجتماع لأوبك+

تخلت أسعار النفط عن مكاسب التي حققتها في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون أن يؤكد كبار منتجي النفط خطة لزيادة الإنتاج في وقت لاحق اليوم وسط تراجع المخاوف من انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا ليستقر عند 78.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0739 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 75.89دولار للبرميل، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكانت العقود الآجلة لبرنت وخام غرب تكساس قد انخفضت أكثر من واحد في المئة يوم أمس الاثنين.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا وحلفاؤها، وهي المجموعة التي تعرف باسم “أوبك +”، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، يليها اجتماع وزاري في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش وكلاهما من خلال الفيديو.

وقالت 3 مصادر في “أوبك +” لرويترز إن من المرجح أن تلتزم المنظمة بخطتها لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في فبراير مثلما فعلت كل شهر منذ أغسطس.

المصدر: رويترز