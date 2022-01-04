وسائل إعلام الاحتلال: المروحية الإسرائيلية اصطدمت بالمياه بسرعة فائقة وتحطمت وبداخلها طاقمها (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2022 - 00:06

وسائل إعلام الاحتلال: المروحية الإسرائيلية اصطدمت بالمياه بسرعة فائقة وتحطمت وبداخلها طاقمها (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 3 January، 2022
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